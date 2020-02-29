В ближайшие сутки в Украине температура воздуха останется выше климатической нормы

В ближайшие сутки в Украине будет преимущественно без осадков, температура воздуха существенно не изменится и останется выше климатической нормы, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 1 марта, небольшой дождь возможен днем в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. На остальной территории Украины без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с. В Карпатах, а также днем на севере, в центре и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 6-11° тепла. В Карпатах ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 1 марта в Киеве была зафиксирована в 2017 году и составила 12,4° тепла, самая низкая ночью – 18,5° мороза в 1985 году.

В понедельник 2 марта в западных областях страны ожидается дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в северных регионах местами небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, по всей территории, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на юго-востоке страны – до 5° мороза. Днем воздух прогреется до 7-12° тепла. В Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.