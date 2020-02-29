В Грузии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19

В Грузии в субботу выявлен третий случай заболевания коронавирусом нового типа Covid-19, речь идет о гражданине страны, который посещал Иран, сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, пациент имел контакт с мужчиной, у которого несколько дней назад был выявлен первый случай этого заболевания в Грузии и который также посещал Иран.

Оба заболевших вернулись в страну через Азербайджан, отметил он.

Гамкрелидзе сообщил, что, как и в первом случае, пациент был доставлен в тбилисскую инфекционную больницу сразу с границы, где у него была выявлена температура.

На данном этапе состояние всех трех заболевших удовлетворительное, заявил Гамкрелидзе.

Накануне сообщалось, что COVID-19 был выявлен также у 31-летней сотрудницы Банка Грузии, которая вернулась на родину из Италии.