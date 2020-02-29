События

12:15 29.02.2020

В Грузии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19

1 мин читать
В Грузии подтвержден третий случай заражения коронавирусом Covid-19

В Грузии в субботу выявлен третий случай заболевания коронавирусом нового типа Covid-19, речь идет о гражданине страны, который посещал Иран, сообщил глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, пациент имел контакт с мужчиной, у которого несколько дней назад был выявлен первый случай этого заболевания в Грузии и который также посещал Иран.

Оба заболевших вернулись в страну через Азербайджан, отметил он.

Гамкрелидзе сообщил, что, как и в первом случае, пациент был доставлен в тбилисскую инфекционную больницу сразу с границы, где у него была выявлена температура.

На данном этапе состояние всех трех заболевших удовлетворительное, заявил Гамкрелидзе.

Накануне сообщалось, что COVID-19 был выявлен также у 31-летней сотрудницы Банка Грузии, которая вернулась на родину из Италии.

Теги: #грузия #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 29.02.2020
Минздрав должен изменить инструкции для семейных врачей в связи с распространением коронавируса

Минздрав должен изменить инструкции для семейных врачей в связи с распространением коронавируса

10:39 29.02.2020
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

10:33 29.02.2020
В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса

В Японии отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса

06:41 29.02.2020
В Китае за сутки зарегистрировано 47 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,8 тыс.

В Китае за сутки зарегистрировано 47 новых случаев смерти из-за коронавируса, общее число жертв превысило 2,8 тыс.

23:54 28.02.2020
Находящимся во Франции украинцам в случае возникновения простудных симптомов необходимо ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения

Находящимся во Франции украинцам в случае возникновения простудных симптомов необходимо ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения

22:26 28.02.2020
В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

21:23 28.02.2020
Более 800 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Более 800 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

20:56 28.02.2020
Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

17:03 28.02.2020
В Ивано-Франковске вернувшуюся из Италии женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковске вернувшуюся из Италии женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

16:58 28.02.2020
В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта в 16:00 по требованию президента – пресс-служба парламента

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепропетровской области автомобиль съехал на обочину трассы и загорелся

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Экс-прокурору Житомирщины сообщили о подозрении в похищении человека

Дело подозреваемого в изнасиловании студентки 60-летнего мужчины передано в суд

Талибы и США подпишут в Катаре мирное соглашение

В Запорожской области от гриппа умер мужчина

США изучают возможные меры по оказанию помощи Турции в Идлибе

За хулиганство задержаны 19 человек, в том числе два депутата Жмеринского горсовета и местный "криминальный авторитет"

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

Анкара сообщает о ликвидации почти 60 сирийских военных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА