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06:39 29.02.2020

Экс-прокурору Житомирщины сообщили о подозрении в похищении человека

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Бывшему прокурору одной из прокуратур Житомирской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) объявили о подозрении в похищении человека, сообщил сайт ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении бывшему прокурору Житомирской местной прокуратуры в похищении человека, совершенному по предварительному сговору группой лиц, опасным для жизни или здоровья потерпевшего способом, сопровождалось причинением ему физических страданий с применением оружия (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 21 августа 2019г. прокурор по предварительному сговору с отцом и братом избили мужчину за то, что подозревали его в похищении их вещей с кладбища. После избиения подозреваемый, вероятно угрожая потерпевшему предметом, извне похожим на пистолет, поместил гражданина в багажник автомобиля, где его и нашли работники полиции. Пострадавшему нанесли легкие телесные повреждения.

"В случае доказательства вины, бывшему прокурору грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок", - отметили в ГБР.

Теги: #прокурор #украина #подозрение #житомирская_область
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