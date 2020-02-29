Талибы и США подпишут в Катаре мирное соглашение

Представители США и афганской группировки "Талибан" намерены подписать в Дохе соглашение, которое положит начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

На церемонии подписания соглашения будут присутствовать представители около 30 стран, в том числе спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. В свою очередь, министр обороны США Марк Эспер и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибудут в субботу в Кабул на переговоры с афганским руководством.

В течение последней недели на территории Афганистана сохраняется режим "снижения насилия", который распространяется на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Согласно официальным данным, в период с 22 февраля, когда режим вступил в силу, значительно снизилось количество инцидентов в сфере безопасности.

"За последние дни мы наблюдали существенное сокращение уровня насилия в Афганистане, и поэтому мы очень близки к подписанию соглашения между США и "Талибаном", - заявил в пятницу на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что это соглашение - лишь первый, хотя и важный шаг, а способом политического урегулирования в Афганистане является межафганский переговорный процесс, который должен быть запущен в ближайшее время.

Так, Эндрю Уоткинс, старший аналитик Международной кризисной группы, в интервью "Аль-Джазире" отметил, что документ, который должен быть подписан в субботу, "не является мирным соглашением".

"Это результат предшествующего этапа афганского мирного процесса, который был необходим, чтобы усадить талибов за стол переговоров с афганским правительством и политическим руководством к предметному диалогу", - заметил эксперт.