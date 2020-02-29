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04:35 29.02.2020

В Запорожской области от гриппа умер мужчина

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В Приморском районе Запорожской области от гриппа умер 51-летний мужчина, сообщила пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

"Умер мужчина в возрасте 51 год, жил в Приморском районе области. Заболел 12 февраля 2020 года, обратился за медицинской помощью 17 февраля, в тот же день госпитализирован в отделение реанимации Приморской центральной районной больницы в тяжелом состоянии с диагнозом грипп, двусторонняя пневмония. 24 февраля мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по Украине за текущий эпидемический сезон гриппа и его последствий умерло 48 человек.

 

Теги: #запорожская_область #украина #грипп
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