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03:42 29.02.2020

США изучают возможные меры по оказанию помощи Турции в Идлибе

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Госсекретарь США Майк Помпео заверил Турцию, что США в вопросе Идлиба стоят с ней, как партером по НАТО, на одной стороне и изучают возможные действия по оказанию ей помощи.

"Соединенные Штаты взаимодействуют с турецкими союзниками и рассматривают варианты оказания помощи Турции в борьбе с этой агрессией, поскольку мы стремимся предотвратить дальнейшее проявление жестокости режимом Асада и Россией, а также облегчить гуманитарные страдания в Идлибе", - говорится в распространенном госдепартаментом в субботу заявлении Помпео.

Он отметил, что США "сделают все возможное, чтобы заблокировать любую реинтеграцию режима Асада в международное сообщество до тех пор, пока он не выполнит все положения резолюции СБ ООН 2254, включая общенациональное прекращение огня, которое включает Идлиб".

Госсекретарь выразил Турции соболезнования в связи с гибелью в Идлибе турецких военнослужащих результате авиаудара ВВС правительственных войск Сирии, и заявил, что "США осуждают этот удар самым решительным образом".

Теги: #сша #госсекретарь #турция #идлиб
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