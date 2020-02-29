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02:30 29.02.2020

За хулиганство задержаны 19 человек, в том числе два депутата Жмеринского горсовета и местный "криминальный авторитет"

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Правоохранители задержали 19 человек, а также двух депутатов Жмеринского горсовета (Винницкая обл.) и местного жителя "криминального авторитета" за хулиганские действия, совершенные в помещении административного здания, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Утром 27 февраля группа людей, относящих себя к Национальным дружинам, в масках и в камуфляжной форме, ворвались в помещение Жмеринской городского совета, где происходило пленарное заседание", - говорится в сообщении.

Как отмечается, молодые люди оказывали сопротивление полицейским, применяли баллоны слезоточивый газ, хозяйственные ножи, брусчатку, деревянные палки, обломки бордюрного камня, пытались прекратить работу сессионного заседания депутатов, повредили входную дверь и окна помещения админздания и имущество.

Кроме того, правоохранители задержали двух депутатов горсовета и местного жителя - "криминального авторитета", которые совершали противоправные действия на месте происшествия и наносили телесные повреждения лицам, задержанным полицией.

Правоохранители сообщили им о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех участников уголовного преступления.

Теги: #винницкая_область #украина #хулиганы #задержание
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