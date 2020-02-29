ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

Страны Евросоюза в Совете Безопасности ООН осудили удары по турецким военным в сирийском Идлибе и призвали к прекращению военной эскалации в регионе.

"Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться. Она должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие войска, действующие в Идлибе, и выражаем нашу солидарность с Турцией", - зачитал перед началом экстренного заседания СБ по Идлибу постпред Бельгии при ООН, председатель Совета в феврале Марк Пекстен совместное заявление Германии, Франции, Бельгии и Эстонии.

Страны ЕС потребовали "прекращения сирийской военной кампании, проводимой при поддержке России" и заявили о поддержке "призыва со стороны генсекретаря ООН к немедленному прекращению огня и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа".

Зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен также заявил о необходимости "предотвратить дальнейшую эскалацию и без того уже опасной ситуации".

"Мы шокированы гибелью турецких военнослужащих. Выражаем глубокие соболезнования правительству Турции и народу. Сирия и Россия должны незамедлительно прекратить наступательную операцию. Россия должна в центр поставить сирийский народ и безопасность региона", - заявил он, выступая на заседании Совета.