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21:00 28.02.2020

56 участникам конфликта на харьковском ТЦ "Барабашово" выдвинуто подозрение в массовых беспорядках - прокуратура

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56 участникам конфликта на харьковском ТЦ "Барабашово" выдвинуто подозрение в массовых беспорядках - прокуратура

Полиция под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №2 сообщила о подозрении 56 участникам стычки возле арки на въезде в ТЦ "Барабашово" в Харькове.

"56 лицам-участникам конфликта на "Барабашово" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) УК Украины", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 55 подозреваемых направлены в Киевский райсуд Харькова. Ходатайство в отношении еще одного подозреваемого - на стадии подготовки.

У подозреваемых были изъяты 7 травматических пистолетов Stalker, Retay, EKOL, ФОРТ-12 РМ и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивых и газовых баллончиков, пиротехника, а также автомобиль.

По информации пресс-службы прокуратуры, правоохранители установили и других участников драки. Сейчас полиция выясняет их местонахождение.

Как сообщалось, ранее в четверг возле арки на въезде в ТЦ "Барабашово" произошли стычки между предпринимателями, выступающими против строительства новой дороги, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки. Участники конфликта использовали слезоточивый газ, пиротехнику и оружие, а также подожгли арку. В результате использования газа пострадали 6 человек, в том числе руководитель территориального отделения полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) УК Украины.

Ранее, 5 сентября 2019 года, городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города. 16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.

Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченой, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".

Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно, и пообещал, что предприниматели, которых придется "отселить" с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.

"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну "АВЭК", его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП "Городской торговый рынок" будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям", - сказал Кернес.

Теги: #барабашово #харьков
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