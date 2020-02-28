Шевченковский райсуд опроверг заявление "1+1 media" о признании незаконными проведенных СБУ обысков

Шевченковский районный суд Киева опроверг информацию о признании незаконным обыска у журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько, которую распространила пресс-служба группы "1+1 media" в четверг.

"27 февраля 2020 года следственный судья Шевченковского районного суда г. Киева рассмотрел жалобу адвоката Здоровца С.В., в интересах Данько Д.М., на бездействие следственных Главного следственного управления Службы безопасности Украины, которая заключается в невозвращении временно изъятого имущества", - заявила пресс-служба суда в соцсети Facebook.

По итогам рассмотрения судья принял решение удовлетворить жалобу и обязать следователей вернуть Данько имущество, изъятое во время обыска 5 февраля 2020 года.

"Отдельно обращаем внимание, что следственный судья не предоставлял оценку законности проведения следователями указанного обыска", - подчеркивают в суде.

Ранее пресс-служба группы "1+1 media" обнародовала сообщение о том, что Шевченковский райсуд признал незаконным проведенный СБУ обыск.

"Судебным решением Шевченковского районного суда г. Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста", - заявили в медиагруппе.

Как сообщалось, 5 февраля в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски. Обыски также проводились по месту жительства журналистов.

Группа "1+1 медиа" в открытом письме обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке с просьбой обратить внимание на "беспрецедентные действия" СБУ во время досудебного расследования.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обыски в офисе телеканала "1+1" являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ.

Вместе с тем в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи якобы "слил" журналист телеканала "1+1" Евгений Куксин.

Интернет-издание "Детектор медиа" пишет, что сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др.