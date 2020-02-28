Пристайко: Граница нашего компромисса - привлечение в совместные патрули на Донбассе "представителей местных общин"

Украина готова привлечь в совместные патрули на Донбассе во время местных выборов представителей местных общин, не участвовавших в незаконных вооруженных формированиях, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Для того, чтобы обеспечить (безопасную – ИФ) криминальную ситуацию и избежать политические преследования кто-то должен обеспечивать (безопасность - ИФ) на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует... Граница нашего компромисса, что мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшиться до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их "представители местных общин". Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова", а это были другие люди. И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое незамарано в убийствах, не замарано в войне с нами", - сказал Пристайко в эфире передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

Глава МИД уточнил, что идея создания совместных патрулей с привлечением полиции не нова и упоминается в минских соглашениях об урегулировании ситуации на востоке Украины.

"И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии, мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы ним поделиться", - подчеркнул Пристайко.