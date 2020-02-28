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20:26 28.02.2020

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

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Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

Президент Украины Владимир Зеленский направил главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", - сообщила в пятницу вечером пресс-служба президента.

Ранее пресс-служба Верховной Рады сообщила, что украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы в сообщении не указывались.

Теги: #президент #поездка #парламент
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