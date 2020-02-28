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20:26 28.02.2020

Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

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Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в пятницу выразил сожаление по поводу гибели турецких военнослужащих на территории сирийской провинции Идлиб и заверил в поддержке Турции со стороны Украины.

Как сообщается на официальном сайте МИД Украины, в ходе разговора глава украинского внешнеполитического ведомства отметил солидарность с международными партнерами о необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских.

"В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Турции подробно проинформировал о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Башара Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб. При этом министр обратил внимание на конкретные шаги, предпринимаемые правительством Турции с целью стабилизации ситуации на границе, и дальнейшие действия для недопущения очередной гуманитарной катастрофы в регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, авиаудар сирийских правительственных сил в Идлибе в пятницу ночью привёл к гибели 33 турецких военных и ранению 36 военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.

Турция запросила созыв в пятницу Североатлантического совета на основании 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что каждая страна - член альянса имеет право на проведение совещания по блоку, в случае если сочтет, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

Теги: #турция #идлиб #мид
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