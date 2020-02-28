С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два обстрела. Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под Пищевиков боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики также провели два обстрела. Под Новотошковским велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и снайперский огонь. В районе населенного пункта Ореховое боевики выпустили 6 мин из миномета калибра 120 мм.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.