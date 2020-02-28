События

20:10 28.02.2020

С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

1 мин читать
С начала суток боевики провели 4 обстрела, один украинский военнослужащий ранен

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два обстрела. Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под Пищевиков боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики также провели два обстрела. Под Новотошковским велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и снайперский огонь. В районе населенного пункта Ореховое боевики выпустили 6 мин из миномета калибра 120 мм.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 28.02.2020
Боец ВСУ ранен на Донбассе в пятницу вследствие обстрелов боевиков

Боец ВСУ ранен на Донбассе в пятницу вследствие обстрелов боевиков

07:19 28.02.2020
Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение в результате 6 обстрелов на Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение в результате 6 обстрелов на Донбассе

19:12 27.02.2020
Боец ВСУ погиб, еще один ранен из-за обстрелов на Донбассе в четверг – штаб ООС

Боец ВСУ погиб, еще один ранен из-за обстрелов на Донбассе в четверг – штаб ООС

07:15 27.02.2020
На Донбассе один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение– штаб ООС

На Донбассе один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение и еще один боевое поражение– штаб ООС

19:12 26.02.2020
С полудня боевики трижды раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадавших нет

С полудня боевики трижды раз обстреляли позиции Объединенных сил, пострадавших нет

07:09 26.02.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:58 25.02.2020
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, в том числе из 120- и 83-мм минометов

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, в том числе из 120- и 83-мм минометов

12:57 25.02.2020
С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

07:27 25.02.2020
Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток понедельника

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток понедельника

18:18 24.02.2020
Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Боевики 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта в 16:00 по требованию президента – пресс-служба парламента

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть Босфор и Дарданеллы и отложить развертывание С-400

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение в результате 6 обстрелов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

56 участникам конфликта на харьковском ТЦ "Барабашово" выдвинуто подозрение в массовых беспорядках - прокуратура

Шевченковский райсуд опроверг заявление "1+1 media" о признании незаконными проведенных СБУ обысков

Пристайко: Граница нашего компромисса - привлечение в совместные патрули на Донбассе "представителей местных общин"

Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

Глава Минэкоэнерго заблокировал назначение главой Госэнергоэффективности победителя конкурса на эту должность

Президент требует внеочередного заседания Рады для ряда законопроектов, "вопросов Кабмина" и отчета правоохранителей

Пристайко соболезнует в связи с гибелью турецких военнослужащих в Идлибе и заявил Турции о поддержке со стороны Украины – разговор с Чавушоглу

Пристайко предложил руководству ООН отправить в Украину оценочную миссию для размещения на Донбассе миротворцев

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

"Европейская солидарность" под стенами ГБР предостерегла власть против политического преследования Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА