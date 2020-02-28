"Европейская солидарность" под стенами ГБР предостерегла власть против политического преследования Порошенко

Политическое преследование лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко осуществляется для прикрытия провалов в экономике, социальной политике и национальной безопасности, заявили народные депутаты фракции "Европейская солидарность" во время акции против политических преследований Порошенко под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу в Киеве.

Как сообщается на официальном сайте партии, в акции протеста приняли участие активисты, волонтеры, общественная организация "Солидарная Молодежь".

"Мы сегодня пришли в ГБР, понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований. Понимая, что власть умеет одно - давать зрелища. Идти по принципу "хлеба и зрелищ". Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должен был принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что он очень занят политическими преследованиями", - отметил Порошенко.

Политик призвал действующего главу государства Владимира Зеленского заняться функциями президента. "Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель - быть независимыми. Потому что то, что мы слышали в "пленках Трубы", бывшего главы ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", - призвал он.

"Мы пришли сюда, чтобы продемонстрировать: "Европейская Солидарность" и украинцы ничего не боятся… Мы не дадим снова развернуть политические преследования. Мы не дадим разрушить независимость судебной системы и превратить Верховный суд Украины в печально известный Печерский суд. Мы этого не дадим сделать", - подчеркнул Порошенко.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что Зеленский, "сосредоточив в своих руках абсолютную власть… показал полный непрофессионализм и невозможность защищать страну от тех вызовов, от тех проблем, с которыми страна и украинцы сталкиваются"

"В последнее время меня не покидают тревожные ощущения и аналогии, которые предшествовали войне на востоке. Аналогии с периодом Януковича. Времена, когда преследовались патриоты Украины, когда преследовались крымские татары при желании свободы, при желании жить в свободной стране", - заявил народный депутат Ахтем Чийгоз.

Нардеп Владимир Вятрович обратил внимание на попытки переписать историю Революции Достоинства: "Руководитель ГБР заявила о том, что она будет инициировать отмену закона об амнистии участников Майдана… Это означает, что тысячи людей, которые принимали участие в Майдане зимой 2014 года, если этот закон будет отменен, могут быть привлечены к ответственности. Это означает, что репрессии готовятся к дальнейшему развертыванию".

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко от метил, что когда Порошенко сложил президенсткие свои полномочия, у Украины был экономический рост более 4%. "Сейчас мы видим падение производства, недопоступления в бюджет около четверти того, что должно было поступить за последние месяцы. Сейчас мы видим, что под вопросом и пенсии, которое закладывалось законом, еще во времена Порошенко. Все это люди видят и делают выводы", - отметил

"Уже большинство населения поняла, или смогла разобраться, что власть пытается завернуть все действия пятого президента в некую "обертку зла". Это определенные технологии агрессивной информационной атаки", - отметила народный депутат Нина Южанина.