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19:38 28.02.2020

Защита Порошенко оспорила его привод на допрос

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Защита Порошенко оспорила его привод на допрос

Допрос лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) в Киеве, не привел к каким-либо продвижениям в деле, в котором Порошенко проходит свидетелем, при этом был нарушено его право на защиту, сообщил его адвокат Илья Новиков.

"В целом ситуация остается такая же, какой и была. Сенсации, я полагаю, не случилось", - сказал Новиков журналистам после допроса Порошенко в пятницу.

В то же время, адвокат назвал искусственным ограничением права Порошенко на защиту его вызовы на допросы в качестве свидетеля по тем делам, где он прямо обозначен заявителем "как тот человек, которого хотят преследовать". "Свидетель не пользуется большинством тех прав, которыми мы должны были пользоваться, если бы нас считали стороной защиты", - рассказал он.

Новиков сообщил, что Порошенко подал иск против следователя ГБР, который постановил осуществить привод Порошенко на допрос, но ответчик туда не явился и ушел в отпуск.

"Следователь Сергеева… которая настаивала на том, что сегодня ей обязательно было нужно увидеть Порошенко, иначе у нее сорвется весь курс следственных действий, сегодня как раз ушла в отпуск… Сегодня она должна была выступить в Шевченковском суде и ответить на вопрос: почему она не прекратила дело, которое по всем законам и положениям здравого смысла должна была прекратить. Чтобы на эти вопросы не отвечать, она таким образом скрылась со своего собственного широко анонсируемого допроса", - считает Новиков.

Другой адвокат Петра Порошенко, Игорь Головань, рассказал, что определения о приводе оспорены, несмотря на то, что это не предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом. "Но мы прошли все наши национальные этапы оспаривания и нам уже открыта дорога в Европейский суд по правам человека", - рассказал он.

"Мы обратились в Высший совет правосудья, кроме того, мы обратились к правоохранительным органам с требованием привлечь как лиц, принимавших участие в организации этих неправосудных определений о приводе к установленной законом ответственности", - сообщил Головань.

Как сообщается на официальном сайте партии "Европейская солидарность", адвокаты Порошенко отмечают бессодержательность допросов в ГБР и расценивают их как фарс для давления на политика.

"Мы знаем, и это уже не отрицает ни старое руководство ГБР, ни новое, что практически все эти уголовные производства является политическим преследованием, и они направлены относительно Петра Порошенко", - отметил Головань.

"Они боятся правды, даже в таком второстепенном вопросе, где именно они находятся. Потому что они боятся, что не дай Бог их дело пойдет не в Печерский суд, не к тому судьи, который подготовлен к нему и что-то будет не так. Они этого очень боятся", - отметил Новиков.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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