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19:30 28.02.2020

Украина рассчитывает на помощь одной из европейских стран в эвакуации оставшихся в Ухане украинцев – Пристайко

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Украина рассчитывает на помощь одной из европейских стран в эвакуации оставшихся в Ухане украинцев – Пристайко

Одна из европейских стран может помочь эвакуировать украинцев из Уханя, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы, в принципе на сегодняшний день не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем - это  дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухане, и мы думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент выглядит наиболее целесообразным - это привлечение помощи других стран. Как вы знаете, Украина помогала другим странам забирать наших граждан, так действуют все, не только мы с  вами. В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан. Их не так много осталось", - сказал он в эфире передачи "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.

По словам министра, эвакуация может состояться в ближайшие дни.

"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил он.

При этом Пристайко не исключил, что Украина может провести эвакуацию оставшихся граждан Украины сама.

Как сообщалось, 20 февраля из Уханя было эвакуировано 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

По данным Министерства иностранных дел Украины, в Ухане и провинции Хубей после первой эвакуации осталось 39 граждан Украины. По состоянию на 25 февраля желание эвакуироваться изъявили шестеро из них.

Теги: #эвакуация #украина #китай
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