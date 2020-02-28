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19:27 28.02.2020

Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта в 16:00 по требованию президента – пресс-служба парламента

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Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта в 16:00 по требованию президента – пресс-служба парламента

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 4 марта 2020 года.

Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы не указаны в сообщении.

Теги: #рада #заседание
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