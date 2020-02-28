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19:09 28.02.2020

В Японии скончался британец, заразившийся коронавирусом на лайнере Diamond Princess

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В Японии скончался британец, заразившийся коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Подданный Британии скончался в Японии после того, как заразился новым типом коронавируса во время пребывания на борту круизного судна Diamond Princess, сообщают японские СМИ.

Отмечается, что это первый британский подданный, умерший в результате заражения коронавирусом. Он не смог покинуть Японию с другими британцами во время эвакуации, так как его оставили в больнице из-за подтвержденного заражения.

Таким образом, на данный момент общее число жертв нового типа коронавируса среди пассажиров Diamond Princess составляет шесть человек.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

На настоящий момент в общей сложности у 705 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess подтвердили заражения коронавирусом COVID-19.

Теги: #япония #британец #лайнер #кончина
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