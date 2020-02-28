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18:34 28.02.2020

Германия выделит дополнительно EUR4 млн на гуманитарные мероприятия МККК в Украине

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Германия выделит дополнительно EUR4 млн на гуманитарные мероприятия МККК в Украине

Федеральное министерство иностранных дел Германии увеличивает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине: в 2020 году будет выделено еще EUR4 млн дополнительно к уже обещанным EUR2 млн.

Как сообщается на сайте посольства Германии в Украине в пятницу, на 2021 год запланировано выделение еще EUR2 млн. "Таким образом, только за период с 2019 по 2021 год Германия выделит на гуманитарную деятельность МККК в Украине целом EUR12,3 млн", - говорится в сообщении.

С помощью этих средств Германия поддерживает ряд гуманитарных мероприятий и вспомогательных проектов в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2019-2021 годах" ("ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2019-2021"). Основное внимание в нем уделяется пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, внутренне перемещенным лицам и приютившим их семьям.

Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой. Также проект предусматривает финансирование медобеспечения и медучреждений, тренингов по оказанию первой помощи и подготовки медперсонала, лечения психических травм, обеспечения продуктами питания и средствами гигиены, опеки над пленными и других гуманитарных программ.

Теги: #мккк #германия
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