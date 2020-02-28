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17:55 28.02.2020

СБУ расследует факт незаконного отчуждения земли в Киеве почти на 800 млн грн

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СБУ расследует факт незаконного отчуждения земли в Киеве почти на 800 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла факт незаконного присвоения нескольких сотен гектаров земли киевской громады на сумму около 800 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, земля выводилась из коммунальной собственности при содействии бывшего руководства Главного управления Госгеокадастра в Киеве и ряда коммунальных предприятий.

"По версии следствия, указанные должностные лица в 2016-2019 гг. способствовали незаконному выведению земельных участков в Оболонском, Деснянском и Дарницком районах Киева общей площадью 377 га из коммунальной собственности. По предварительной информации, участки нелегально переоформили в пользование на физических лиц для дальнейшей перепродажи под застройку", - указывается в сообщении.

Отмечается, что благодаря вмешательству правоохранителей организаторы схемы не успели перевести большую часть участков в собственность подставных лиц.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины был проведен ряд обысков в помещениях государственных учреждений и по адресам проживания фигурантов дела.

Во время обысков изъята документация, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, и электронные носители, содержащие важные данные для досудебного расследования. Продолжается экспертиза для установления полного размера причиненных государству убытков.

Предпринимаются меры для возвращения незаконно отчужденных участков в собственность громады Киева.

Теги: #земля #сбу
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