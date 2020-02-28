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16:16 28.02.2020

Экс-работники полиции Запорожья продали старые шины к БТРам спецподразделения полиции по цене новых

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Экс-работники полиции Запорожья продали старые шины к БТРам спецподразделения полиции по цене новых

Злоупотребляя служебным положением, должностные лица Главного управления Нацполиции Украины в Запорожской области в сговоре с предпринимателем закупили в 2018 году старые шины к бронетехнике спецподразделения полиции по цене новых, вследствие чего из ведомственного бюджета присвоили 250 тыс. грн.

"Оперативники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что в 2018 году, в то время один из заместителей начальника Главного управления полиции Запорожья (госслужащий 6-го ранга) в сговоре с председателем тендерного комитета, начальником отдела обеспечения автотранспортом ГУНП и с женщиной-предпринимателем провернули финансовую аферу", - сообщает в пятницу Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Был заключен договор на поставку новых шин для БТРов, закрепленных за батальоном полиции особого назначения полиции области. На приобретение 16 единиц указанного товара из ведомственного бюджета ГУНП выделили почти 250 тыс. грн. При этом чиновник тендерного комитета способствовал, чтобы соглашение подписали с конкретным предпринимателем - их союзницей.

"Вместе с тем, 52-летняя посредник закупила покрышки на государственном предприятии, которые добросовестно продало их как бывшие в использовании по цене 35 тыс. грн. Приобретенные скаты, срок выпуска которых датируется 1980-ми годами, поврежденные и стертые, в дальнейшем были покрашены и взяты на учет в автохозяйство ГУНП", - рассказали во внутренней безопасности.

По материалам внутренней безопасности полиции следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством областной прокуратуры начали уголовное производство по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"По заключению экспертов Центра сертификации шин и технических резиновых изделий и Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины установлено, что шины, в которые "переобули" ведомственную бронетехнику сообщники заговора, не пригодны к эксплуатации", - отметили в ДВБ.

В июне было объявлено подозрение начальнику отдела обеспечения автотранспортом областного главка полиции.

28 февраля 2020г работники внутренней безопасности полиции, ГБР и прокуратуры вручили подозрение трем его сообщникам: бывшему заместителю главы полиции Запорожья, бывшему председателю тендерного комитета областной полиции и женщине-предпринимателю по ч.4 ст.191 УК Украины.

"В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Теги: #полиция #бтр #запорожье
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