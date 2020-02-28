Полиция сообщила о подозрении 19 задержанным в результате потасовки в Жмеринском горсовете

Правоохранители сообщили о подозрении 19 лицам, задержанным 27 февраля за совершение хулиганских действий в Жмеринском городском совете, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

"27 февраля 19 лицам, которые совершили противоправные действия в помещении Жмеринского городского совета, применили физическую силу к полицейским при исполнении служебных обязанностей и к депутатам горсовета, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 96 УК (хулиганство)", - сказано в сообщении.

В полиции добавили, что задержанные находятся в изоляторах временного содержания. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд об избрании правонарушителям меры пресечения в в виде содержания под стражей.

"Во время задержания правонарушителей пострадали сотрудники полиции. По состоянию на утро 28 февраля в больницу обратились 10 полицейских, 4 из них – госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, полиция открыла два дела из-за потасовки в Жмеринском горсовете и задержала 19 человек.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, в настоящее время 19 человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в том числе – лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины".

Уголовные производства расследуются по двум ст. Уголовного кодекса Украины: ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

В свою очередь "Нацдружины" заявили, что мэр Жмеринки "натравил" титушек на жителей города, которые пришли на сессию горсовета.

"Все началось с того, что в Жмеринском горсовете должен был рассматриваться вопрос о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака. Местные жители хотели прийти на заседание, чтобы выразить свою позицию по этому поводу. В частности, у них были вопросы к мэру об уголовном деле о взяточничестве в размере 250 тыс. грн, сомнительных расходов средств местного бюджета и коррупционного бизнеса семьи Свитлак", - сказано в заявлении.

27 февраля около 11:00 в городе Жмеринка более 20 неизвестных лиц в масках ворвались в помещение горсовета и пытались помешать проведению очередной сессии. В зал, где проходила сессия, их не допустили полицейские. Злоумышленники бросали камни и дымовые шашки, повредили входную дверь и мебель в помещении, разбили окна.

Издание "Диалог" сообщила, что активными участниками штурма были представители организации "Национальные дружины". В это время в горсовете шло заседание, его и собирались сорвать активисты.

На место приехали сотрудники полиции, они не позволили протестующим пробиться к чиновникам и депутатам. В результате 20 человек были задержаны и доставлены в местное отделение полиции. Также на место приехали бригады скорой помощи, в свою очередь, полиция забрала на штрафплощадку два автомобиля, в которых приехали активисты.

На фотографиях с места событий видно, что в дверях и окнах здания горсовета разбиты стекла, внутри перевернута мебель. Сами задержанные получили телесные повреждения: у некоторых их них разбиты лица и порезаны руки.