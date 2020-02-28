Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов

Изменениями в правила пользования столичным метрополитеном решением Киевского горсовета в пятницу разрешена бесплатная перевозка музыкальных инструментов, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"После принятия новых правил пользования метрополитеном к депутатскому корпусу обращаются преподаватели, студенты, музыканты относительно оплаты за перевозку музыкальных инструментов. Для них - это не просто личная вещь, это неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности. Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро - это определенное финансовое бремя. Сегодняшним решением мы исправили этот пробел", - приводит слова соавтора соответствующего решения, депутата Киевсовета Виктории Мухи пресс-служба.

Решение поддержали 62 депутата. Таким образом, Киевсовет разрешил бесплатную перевозку в столичной подземке музыкальных инструментов в чехлах или другой упаковке.

Такое правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Киевский горсовет утвердил новые правила пользования Киевским метрополитеном. Согласно решению, в столичном метро было запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешался проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах, также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

В то же время запрещалась перевозка: вещей, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 200 см; контейнеров и клеток, габаритные размеры которых по сумме трех измерений (длина, ширина, высота) превышают 120 см; рулонов диаметром более 15 см и длиной более 170 см; длинномерных предметов (в том числе деревьев, растений, садового инвентаря, рыболовных снастей и т.д.) более 220 м.