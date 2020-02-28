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14:11 28.02.2020

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом - Кличко

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В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом - Кличко

В Киеве определены семь инфекционных отделений для госпитализации в случае необходимости пациентов с коронавирусом Covid-19, заявил городской голова Виталий Кличко в ходе тренинга по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических действий в пятницу.

"В столице определены семь баз для размещения лиц, у которых могут выявить коронавирус. Три из них для взрослых, три – для детей, и специальная база для беременных. Это отделения в Александровской больнице, Киевской городской больнице №4, Киевской городской больнице №9, городских детских клинических больницах №1 и №2, детской инфекционной больнице, Киевском центре репродуктивной и перинатальной медицины. Все эти учреждения располагают необходимым запасом средств индивидуальной защиты, расходников, дезинфекционных средств, необходимых для предоставления медпомощи", - сказал он.

По словам Кличко, в столице также сформированы две специализированные бригады экстренной медпомощи для транспортировки больных.

"В целом есть 500 коек, из них для взрослых – 237, для детей – 200, остальные для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов, учреждения обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких",- добавил мэр.

Кличко также подчеркнул, что в настоящее время проводятся учения для персонала, а на случай обострения эпидемической ситуации для госпитализации больных определили дополнительные медучреждения.

"На случай обострения эпидемической ситуации мы определили дополнительные учреждения здравоохранения, где отдельно стоят корпусы. В случае необходимости они будут перепрофилированы для госпитализации пациентов – это 185 коек. Также предусмотрено еще 100 коек для изоляции людей с подозрением на заболевание", - сказал он.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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