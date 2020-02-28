В Украине все чаще оружие используют в бытовых конфликтах и публичных местах

Проблема незаконного оборота и использования оружия требует комплексного обсуждения и законодательного урегулирования, поскольку представляет серьезную угрозу общественной безопасности, отмечают эксперты.

В пятницу на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" председатель управляющего совета Центра исследований безопасности "СЕНСС" Вадим Черныш рассказал, что Центр провел исследование путем сбора и анализа информации из открытых источников (сайтов органов государственной власти, правоохранительных органов, соцсетей, СМИ) о случаях использования нелегального оружия и боеприпасов.

Так, согласно данным исследования, в период сентября-декабря 2019 года было выявлено 538 случаев незаконного использования и применения оружия, больше всего таких событий было в Днепропетровской, Киевской, Донецкой областях и Киеве.

Исследование показало, что преступления с применением оружия в основном совершают группы лиц, связанные незаконным оборотом оружия, распространением наркотиков и насильственными преступлениями. Также незаконно использовать оружие склонны ранее судимые и лица в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем, как отметил Черныш, "среди целого ряда случаев незаконно оборота и использования оружия – большое количество молодежи, ветеранов, у которых есть проблемы из-за негативно влияния на их психику пребывания в зоне боевых действий".

"Уровень восприятия обиды и возможный доступ к оружию может провоцировать целый ряд проблем", - подчеркнул он.

По результатам мониторинга выявлена тенденция широкого использования оружия в бытовых конфликтах – каждый десятый случаях из зафиксированных.

Также мониторинг показал, что 57 случаев незаконного применения оружия в сентябре- декабре минувшего года касались обстрелов в публичных местах.

Кроме того, исследование продемонстрировало тенденцию увеличения числа людей, легально владеющих оружием и применяющих его в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с нарушением общественного порядка. В сравнении с 2015 годом таких собственников оружия увеличилось в четыре раза – с 1065 до 4399 человек.

"Нам необходима целая кампания, чтобы война оставалась в зоне ведения боевых действий… Должна проводиться работа с ветеранами, с военнослужащими, необходимо установить количество оружия, которое осталось вне контроля правительства", - выразил мнение Черныш.

В этом контексте он подчеркнул необходимость системного и комплексного подхода к решению этой проблеме, принятия законодательных изменений.

"Есть явная связь между оккупацией части территории Украины… Много программ должны быть откорректированы с учетом реалий сегодняшнего дня… Этот вопрос настолько комплексный, что должен быть определен, по нашему мнению, ответственный орган, и не только правоохранительный…И с законодательством у нас сейчас не все в порядке, действует до сих пор постановление Верховной Рады, которое прописывает лишь отдельные вопросы, касающиеся права собственности на оружие", - подытожил Черныш.