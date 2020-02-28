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13:30 28.02.2020

В аэропорту Днепра установили два тепловизора для проверки температуры тела пассажиров

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В международном аэропорту "Днепропетровск" всем прибывающим в Украину пассажирам начали проводить обязательную температурную проверку с помощью двух тепловизоров, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

"В международном аэропорту в Днепропетровской области работают два тепловизора. Они позволяют быстро выделить из толпы людей, которые имеют повышенную температуру тела", - приводит слова заместителя главы Днепропетровской ОГА Дмитрия Стригуна пресс-служба ОГА.

Отмечается, что тепловизоры оборудованы экраном, и в случае выявления у человека повышенной температуры тела, устройство сигнализирует об этом цветом - от оранжевого до розового.

"Воздушные ворота - наиболее вероятный путь попадания в Днепропетровскую область вируса. Ежедневно аэропорт принимает 1,5 тыс. пассажиров из-за рубежа. Передали Госпотребслужбе два тепловизора из областного материального резерва - для использования в международном аэропорту", - добавил Стригун.

В свою очередь начальник отдела ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области Олег Гладкий пояснил, что тепловизор сканирует на расстоянии от 1 до 15 см в зоне прилета.

"Тепловизоры используют в зоне прилета. Они сканируют пассажиров во время их передвижения по узкому коридору. Радиус действия - 5 метров. Если показания выходят за пределы нормы, человека приглашают проверить данные с помощью инфракрасного термометра. Он сканирует на расстоянии от 1 до 15 см. В случае подтверждения симптомов ОРВИ пассажира сразу направляют в больницу", - сказал Гладкий.

Кроме того, в аэропорту персонал укомплектовали респираторными масками, резиновыми перчатками и дезинфицирующими средствами для рук. Также трапы обустроили коврами, обработанными специальным раствором. На них ступают все, кто выходит из самолета, прежде чем попасть к терминалу.

"Каждые 3-4 часа проводим дезинфекцию общей залы, туалетов, зоны прилета. Наши врачи "вооружены" специальными изолирующими костюмами. По существующим нормам, медики должны их использовать при наличии прямых рейсов из стран со вспышками коронавируса. Сейчас таких нет", - подытожил Гладкий.

Как сообщалось, 25 февраля было принято решение силами Государственной пограничной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. человек", - приводит слова Авакова на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом пресс-служба МВД.

Теги: #коронавирус #днепр #аэропорт
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