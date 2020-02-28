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13:14 28.02.2020

Германия выделит дополнительные 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине

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Германия выделит дополнительные 4 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Германия увеличит помощь Украине на 4 млн евро, которыми будут профинансированы гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста в Украине, сообщило министерство иностранных дел Германии.

"Немецкое правительство увеличивает свою финансовую поддержку гуманитарных мер Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине, предоставив дополнительно 4 млн евро сверх 2 млн евро, уже обещанных на 2020 год. Планируются еще 2 млн. евро на 2021 год", - говорится в пресс-релизе, распространенном МИД Германии в пятницу.

Таким образом, в 2019-2021 гг. Германия предоставила 12.3 млн. евро на гуманитарную работу МККК в Украине.

Подчеркивается, что мероприятия МККК на восточной Украине играют важную роль в преодолении последствий продолжающегося конфликта, и приносят пользу людям по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, в том числе многим внутреннее перемещенным лицам и семьям, принявшим их.

Приоритетом деятельности Комитета называют обеспечение населения питьевой водой. Также его деятельность включает здравоохранение, закупку и распространение лекарств, курсы по оказанию первой помощи, лечение травм, поддержку и предоставление оборудования для больниц и других медицинских учреждений, превентивные меры, поставку продуктов питания и гигиенических принадлежностей, тренировку медицинского и сестринского персонала, поиск пропавших лиц, воссоединение семей, присмотр за заключенными, информирование населения об опасностях мин и снарядов.

Теги: #гумпомощь #германия
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