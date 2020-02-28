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12:39 28.02.2020

Киберполиция считает размещение рекламы на пиратских сайтах финансированием пиратства - "1+1 media"

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Киберполиция считает размещение рекламы на пиратских сайтах финансированием пиратства - "1+1 media"

Группа "1+1 media" совместно с сотрудниками департамента киберполиции Национальной полиции Украины, работниками следствия, прокуратуры и адвокатами Smartsolutions Law Group разоблачила два рекламных агентства, которые занимались размещением рекламы на пиратской веб-площадке, сообщила медиагруппа на своем сайте.

"Сейчас действия подозреваемых можно квалифицировать как образующие самостоятельный состав преступления по ст.176 Уголовного кодекса Украины, согласно которому уголовно наказуемы незаконное воспроизведение, распространение (…), тиражирование, камкординг, кардшейринг или иное умышленное нарушение авторского права и смежных прав, а также финансирование таких действий, если это причинило материальный ущерб", - цитируется в сообщении руководитель отдела контента департамента киберполиции Национальной полиции Украины Андрей Мирошниченко.

В "1+1 media" также сообщили, что 27 февраля 2020 года в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам деятельности установленных лиц, связанных с деятельностью рекламных агентств, а также по местам их проживания. В ходе следственных действий была найдена и изъята компьютерная техника, серверное оборудование, документация и черновые записи, свидетельствующие о причастности к уголовным преступлениям.

"Поскольку условием предоставления доступа к полученному незаконным путем контенту на данной веб-площадке является просмотр зрителями рекламы запрещенного в Украине игорного бизнеса, финансовых услуг, интернет-магазинов электроники и т.п., действия рекламных агентств по размещению рекламы на сайтах с пиратским контентом, согласно изменениям в Уголовном кодексе Украины, являются одним из способов прямого финансирования пиратства", - подчеркивается в сообщении.

Директор по GR группы "1+1 media" Вячеслав Миенко отметил, что это является первым в Украине уголовным делом, которое было открыто в отношении действий по финансированию пиратства на основе действующей нормы УК Украины, вступившей в силу в апреле 2017 года.

"Состав правонарушения является крайне сложным, а потому, даже несмотря на постоянную и тщательную работу группы из юристов, адвокатов и представителей киберполиции, его проработка и доведение до возбуждения уголовного дела заняло более двух лет", - отметил Миенко.

Как сообщалось, "1+1 media" в 2019 году в рамках борьбы с пиратством инициировала открытие 22 криминальных производств, по которым было проведено восемь экспертных исследований, 14 санкционированных обысков, уведомлены о подозрении шесть лиц, направлено четыре обвинительных акта к рассмотрению в суде по итогам досудебного расследования.

Теги: #1_1 #пиратство #киберполиция #реклама
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