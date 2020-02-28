Заразившуюся коронавирусом украинку с лайнера "Diamond Princess" выписали из японской больницы

Украинка, у которой ранее был выявлен коронавирус COVID-19 на круизном лайнере "Diamond Princess" у берегов Японии, была выписана из больницы, сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

"27.02.2020 одна гражданка Украины была выписана из больницы и перевезена в гостиницу. Посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в пятницу.

Как сообщалось, четверо граждан Украины – членов экипажа "Diamond Princess" заболели новым коронавирусом и были госпитализированы. В МИД подтвердили, что остальные трое граждан Украины продолжают находиться в медицинских учреждениях, дата их выписки пока неизвестна.