Швейцария отменяет все крупные мероприятия на фоне распространяющегося по Европе коронавируса COVID-19, говорится в сообщении правительства.

В стране по крайней мере до 15 марта не разрешается проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек, сообщает портал swissinfo.ch.

"Федеральный совет ставит своей главной задачей защиту населения. Он реагирует на последние события с распространением коронавируса и классифицирует ситуацию в Швейцарии как "особую" с точки зрения закона об эпидемиях", - отмечается в заявлении правительства.

О первом подтвержденном случае заболевания в Швейцарии было объявлено во вторник.

Следующим крупным событием в стране должен был стать Женевский автосалон, который ежегодно привлекает свыше 500 тыс. посетителей. Планировалось, что он откроет свои двери для публики 5 марта и продлится до 15 марта. Ранее сообщалось о том, что запланированная на 17 февраля Женевская международная выставка изобретений была перенесена на полгода.