Суд отправил под арест с многомиллионными залогами шестерых участников схемы торговли похищенными в ЕС элитными автомобилями

По ходатайству Офиса генпрокурора суд применил меры пресечения в виде содержания под стражей к шести лицам, которые подозреваются в незаконном завладении автомобилями на территории стран Евросоюза.

"Также суд определил организатору размер залога в 17 млн грн, а членам группы на общую сумму 15,7млн грн", - говорится в обнародованном в пятницу на сайте Офиса генпрокурора сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора 26 февраля сообщил о разоблачении схемы продажи элитных автомобилей, угнанных в ЕС. Шесть человек уведомлены о подозрении в создании преступной группы и незаконном завладении транспортными средствами. Участники преступной группы оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса.

Преступная схема насчитывала 56 эпизодов. Ущерб от незаконной деятельности превысил EUR4 млн. В рамках расследования проведено более 80 санкционированных обысков в ряде областей Украины, изъяты документация, банковские карточки, 10 автомобилей элит-класса, большое количество номерных государственных знаков, наличности, оружия, боеприпасы и наркотики. Кроме того, изъято несколько загранпаспортов и водительские удостоверения другого государства, очевидно, с поддельными персональными данными.

В тот же день в ОГП проинформировали, что в рамках этого дела уведомил о подозрении депутата Ужгородского горсовета (Закарпатская обл.) в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами (ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.289 УК Украины). Фамилии подозреваемого в ведомстве не указали. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о депутате Ужгородского городского совета Михаиле Чуриле. Кроме того, информированный источник сообщил агентству, что организатор этой схемы – сын бывшего главы Конституционного суда Украины Андрея Стрижака.