В Херсонской области на админгранице с Крымом пограничники измеряют температуру всем прибывающим в Украину

С целью предотвращения занесения на территорию Украины коронавируса нового типа COVID-19 пограничники Херсонского отряда осуществляют контроль состояния здоровья всех лиц, прибывающих на материковую часть страны.

"Такой контроль мы осуществляем в морских и авиационных пунктах пропуска через государственную границу, а также в контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с временно оккупированным Крымом путем опроса граждан и скрининга с помощью пирометров", - сообщает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы Украины на странице в Фейсбуке.

Так, в случае выявления лиц с признаками заболевания пограничники будут выводить их из общего потока и направлять в подразделения здравоохранения.

"Особое внимание мы обращаем на граждан КНР и стран где зафиксированы международной организацией здравоохранения случаи заболевания коронавирусом", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 25 февраля было принято решение силами Государственной пограничной службы Украины и Министерства здравоохранения Украины проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. человек", - приводит слова Авакова на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом пресс-служба МВД.

Кроме того, глава МВД добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.