События

10:11 28.02.2020

В Одессе СБУ разоблачила ОПГ, члены которой при содействии с консульским учреждением наладили канал нелегальной миграции

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В Одессе СБУ разоблачила ОПГ, члены которой при содействии с консульским учреждением наладили канал нелегальной миграции

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одной из консульских учреждений в Украине и частными фирмами, сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска", - сказано в сообщении.

Так, по результатам проведения следственных действий совместно с сотрудниками Национальной полиции, в рамках уголовного производства, начатого по ст.358 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.

Теги: #опг #сбу #одесса
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