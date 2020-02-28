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09:36 28.02.2020

Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть Босфор и Дарданеллы и отложить развертывание С-400

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Турция из-за обострения в Идлибе может перекрыть Босфор и Дарданеллы и отложить развертывание С-400

Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

Теги: #босфор #турция #с400 #идлиб
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