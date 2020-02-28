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09:25 28.02.2020

Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в пятницу

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Сильные порывы ветра ожидаются в большинстве областей Украины в пятницу

В пятницу, 28 февраля, в большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Госслужба Украины по ЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По сообщению Укргидрометцентра, 28 февраля в южных, центральных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской и Запорожской областях ночью до 24 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в обнародованном в пятницу утром пресс-службой ГСЧС сообщении.

Теги: #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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