За пределами Украины коронавирусом заражены пять украинцев

За пределами Украины количество украинцев, которые были заражены коронавирусом, достигло пяти человек, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в ночь на пятницу.

"У пяти украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии - они путешествовали на круизном лайнере - были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус", - сказал Ляшко.

Ранее Ляшко сообщил, что все 4 анализа, которые сдали приехавшие из Италии жители Черновиицкой области, дали отрицательный результат.

"Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4. Все отрицательные", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Ляшко добавил, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Вместе с тем, замминистра напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.