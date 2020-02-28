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07:19 28.02.2020

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение в результате 6 обстрелов на Донбассе

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Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение в результате 6 обстрелов на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

В частности, три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Новомихайловки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета боевики совершили 6 выстрелов; неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела украинских позиций: дважды неподалеку Новотошковского - из 120-мм минометов боевики выпустили 30 мин, а также вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Орехово - из миномета калибра 120-мм - 3 мины.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного, что в районе ответственности "Восток". За текущие сутки потерь нет", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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