События

06:04 28.02.2020

Киевсовет переименовал парк имени Островского в честь украинского поэта Зерова

1 мин читать
Киевсовет переименовал парк имени Островского в честь украинского поэта Зерова

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование парка имени Николая Островского в Соломенском районе Киева в "Парк имени Николая Зерова", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевсовет переименовал парк имени Николая Островского в Соломенском районе в "Парк имени Николая Зерова", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в четверг.

Николай Зеров - украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии. Парк, переименованный в его честь, расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложен в 1961 году. Площадь составляет 4,11 га.

Памятник советскому писателю Островскому в парке был демонтирован согласно Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их деятельности".

Теги: #киев #переименование #парк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 27.02.2020
Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева за решения во времена "Майдана"

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева за решения во времена "Майдана"

16:31 27.02.2020
Киев запустил функцию возврата эвакуированного авто через приложени Kyiv Smart City

Киев запустил функцию возврата эвакуированного авто через приложени Kyiv Smart City

16:29 27.02.2020
Сеть капсульных гостиниц Monotel в марте-2020 пополнится новым объектом в Киеве

Сеть капсульных гостиниц Monotel в марте-2020 пополнится новым объектом в Киеве

11:48 27.02.2020
Верховный суд отменил решения о признании недействительным разрешения на строительство ЖК "Патриотика на озерах"

Верховный суд отменил решения о признании недействительным разрешения на строительство ЖК "Патриотика на озерах"

11:41 27.02.2020
Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

07:00 27.02.2020
Под путепроводом возле станции метро "Берестейская" из-за ремонтных робот частично ограничат движение – КГГА

Под путепроводом возле станции метро "Берестейская" из-за ремонтных робот частично ограничат движение – КГГА

03:41 26.02.2020
В 2020 г. на ремонт уборных в киевских школах выделили более 73 млн грн

В 2020 г. на ремонт уборных в киевских школах выделили более 73 млн грн

10:56 25.02.2020
Зарядки для электромобилей на Центральном ж/д вокзале Киева запущены, в планах Мининфраструктуры оборудовать ими также и другие вокзалы страны

Зарядки для электромобилей на Центральном ж/д вокзале Киева запущены, в планах Мининфраструктуры оборудовать ими также и другие вокзалы страны

09:49 25.02.2020
На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

20:22 24.02.2020
В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, пострадали 12 человек

В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, пострадали 12 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение в результате 6 обстрелов на Донбассе

Число инфицированных коронавирусом в мире за исключением материкового Китая превысило 4 тыс. человек, скончались 70

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Боец ВСУ погиб, еще один ранен из-за обстрелов на Донбассе в четверг – штаб ООС

Отставка" Хомчака - "российский фейк", заявляет спикер начальника Генштаба ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение в результате 6 обстрелов на Донбассе

Харьковский горсовет дал согласие на покупку троллейбусов с автономным ходом

Число инфицированных коронавирусом в мире за исключением материкового Китая превысило 4 тыс. человек, скончались 70

Американские военные инструктора примут участие в тренировках морской пехоты ВМС ВСУ

Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете

Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

У госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружен – замминистра здравоохранения

Скалецкая опровергла слухи о якобы подтверждении факта заражения коронавирусом в Украине

Facebook из-за коронавируса отменила крупную конференцию для разработчиков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА