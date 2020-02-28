Киевсовет переименовал парк имени Островского в честь украинского поэта Зерова

Депутаты Киевского городского совета проголосовали за переименование парка имени Николая Островского в Соломенском районе Киева в "Парк имени Николая Зерова", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киевсовет переименовал парк имени Николая Островского в Соломенском районе в "Парк имени Николая Зерова", – сказано в сообщении на сайте столичной мэрии в четверг.

Николай Зеров - украинский поэт, литературовед, литературный критик, полемист, лидер "неоклассиков", мастер сонетной формы и переводчик античной поэзии. Парк, переименованный в его честь, расположен вдоль Воздухофлотского проспекта между улицами Соломенская и Преображенская. Заложен в 1961 году. Площадь составляет 4,11 га.

Памятник советскому писателю Островскому в парке был демонтирован согласно Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их деятельности".