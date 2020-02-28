События

05:02 28.02.2020

Харьковский горсовет дал согласие на покупку троллейбусов с автономным ходом

1 мин читать
Харьковский горсовет дал согласие на покупку троллейбусов с автономным ходом

Харьковский горсовет на очередной сессии дал согласие КП "Салтовское трамвайное депо" на покупку до 50 троллейбусов с автономным ходом на условиях финансового лизинга.

"Срок лизинга – не больше 60 месяцев с даты, определенной договором. Стоимость предмета лизинга – не более 520 млн грн", - говорится в решении.

В документе указано, что авансовый платеж составляет не менее 20% от стоимости предмета лизинга с НДС. Лизинговые платежи должны совершатся ежемесячно, а тело – равномерными частями в соответствии с условиями договора финлизинга. Деньги на возмещение стоимости троллейбусов должны быть предусмотрены при формировании бюджета Харькова на 2020-2024 годы.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что покупка таких троллейбусов позволит соединить отдаленные районы с центральной частью города без строительства контактной сети

"Эти машины проезжают 20 километров на запасном ходу и именно они позволят нам соединить Северную Салтовку-5, Жихарь, Горизонт и Пятихатки с центральной частью города без строительства контактной сети. Как это работает? Троллейбус идет по сети, потом опускает «рога» и заезжает в район в режиме автобуса", - написал Кернес на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, тендеры на закупку будут объявлены в этом году.

Теги: #троллейбусы #харьков #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:35 27.02.2020
Полиция открыла два дела из-за потасовки в Жмеринском горсовете, задержаны 19 человек – глава Нацполиции Клименко

Полиция открыла два дела из-за потасовки в Жмеринском горсовете, задержаны 19 человек – глава Нацполиции Клименко

15:28 27.02.2020
В Жмеринке задержали 11 человек, напавших на горсовет, пострадали 8 полицейских

В Жмеринке задержали 11 человек, напавших на горсовет, пострадали 8 полицейских

15:04 27.02.2020
У участников стычки на ТЦ "Барабашово" изъяты дубинки и газовые баллончики, в полицию доставлены 20 человек

У участников стычки на ТЦ "Барабашово" изъяты дубинки и газовые баллончики, в полицию доставлены 20 человек

14:50 27.02.2020
Кернес считает, что за силовым противостоянием на ТЦ "Барабашово" стоит нардеп Фельдман

Кернес считает, что за силовым противостоянием на ТЦ "Барабашово" стоит нардеп Фельдман

18:35 26.02.2020
Замначальника налоговой службы в Харькове подозревается в служебной халатности, стоившей государству более 2,7 млн грн

Замначальника налоговой службы в Харькове подозревается в служебной халатности, стоившей государству более 2,7 млн грн

06:23 26.02.2020
В Харькове директор построил склады и производственные помещения на самовольно занятой земле

В Харькове директор построил склады и производственные помещения на самовольно занятой земле

19:32 25.02.2020
Полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях ж/д и автовокзалах в Харькове

Полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях ж/д и автовокзалах в Харькове

06:31 25.02.2020
Осужденный по делу о смертельном ДТП в центре Харькова будет участвовать в рассмотрении кассации дистанционно

Осужденный по делу о смертельном ДТП в центре Харькова будет участвовать в рассмотрении кассации дистанционно

01:40 25.02.2020
Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

Гражданину Нигерии, пытавшемуся попасть на учебу в Украину по поддельной визе, запрещен въезд в страну

20:15 24.02.2020
Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе

Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число инфицированных коронавирусом в мире за исключением материкового Китая превысило 4 тыс. человек, скончались 70

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Боец ВСУ погиб, еще один ранен из-за обстрелов на Донбассе в четверг – штаб ООС

Отставка" Хомчака - "российский фейк", заявляет спикер начальника Генштаба ВСУ

Суд обязал Яценюка и Кабмин опровергнуть обвинения в адрес Григоришина

ПОСЛЕДНЕЕ

Число инфицированных коронавирусом в мире за исключением материкового Китая превысило 4 тыс. человек, скончались 70

Американские военные инструктора примут участие в тренировках морской пехоты ВМС ВСУ

Аваков: Транспортировать вероятных инфекционных больных коронавирусом будут на специальном санитарном вертолете

Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

У госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружен – замминистра здравоохранения

Скалецкая опровергла слухи о якобы подтверждении факта заражения коронавирусом в Украине

Facebook из-за коронавируса отменила крупную конференцию для разработчиков

Слушания в Лондоне по экстрадиции Ассанжа в США отложили до мая

"Нацдружины" заявляют, что мэр Жмеринки "натравил" титушек на жителей города, которые пришли на сессию горсовета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА