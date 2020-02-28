Харьковский горсовет дал согласие на покупку троллейбусов с автономным ходом

Харьковский горсовет на очередной сессии дал согласие КП "Салтовское трамвайное депо" на покупку до 50 троллейбусов с автономным ходом на условиях финансового лизинга.

"Срок лизинга – не больше 60 месяцев с даты, определенной договором. Стоимость предмета лизинга – не более 520 млн грн", - говорится в решении.

В документе указано, что авансовый платеж составляет не менее 20% от стоимости предмета лизинга с НДС. Лизинговые платежи должны совершатся ежемесячно, а тело – равномерными частями в соответствии с условиями договора финлизинга. Деньги на возмещение стоимости троллейбусов должны быть предусмотрены при формировании бюджета Харькова на 2020-2024 годы.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что покупка таких троллейбусов позволит соединить отдаленные районы с центральной частью города без строительства контактной сети

"Эти машины проезжают 20 километров на запасном ходу и именно они позволят нам соединить Северную Салтовку-5, Жихарь, Горизонт и Пятихатки с центральной частью города без строительства контактной сети. Как это работает? Троллейбус идет по сети, потом опускает «рога» и заезжает в район в режиме автобуса", - написал Кернес на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, тендеры на закупку будут объявлены в этом году.