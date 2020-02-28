Американские военные инструктора примут участие в тренировках морской пехоты ВМС ВСУ

В Командовании морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины состоялась плановая встреча с представителями Корпуса морской пехоты США, на которой были определены формат, дата и место проведения учений и тренировок украинских военнослужащих с участием американских военных инструкторов, сообщили в пресс-службе Командования морской пехоты ВМС ВС Украины.

"В ходе обсуждения стороны определились с форматом проведения ряда учений и тренировок с участием американских военных инструкторов, датой и местом их проведения и подразделениями, которые будут привлекаться к подготовке", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что проведенная встреча является второй в 2020 году.

"Если в первый раз обсуждалась концепция развития украинской морской пехоты, то сейчас главное внимание было сосредоточено на подготовке подчиненных подразделений", – уточнили военные.