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00:45 28.02.2020

Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

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Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в четверг сообщил о 38 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса в стране.

"По состоянию на сегодняшний вечер, 38 случаев выявлено во Франции", - сказал министр на пресс-конференции.

Он констатировал "значительный рост" числа инфицированных. До этого сообщалось о 18 случаях заражения во Франции.

Таким образом, за сутки число таких случаев увеличилось примерно вдвое.

Новый коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация
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