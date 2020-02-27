У госпитализированных в Черновцах коронавирус не обнаружен – замминистра здравоохранения

Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что все 4 анализа, которые сдали приехавшие из Италии жители Черновицкой области, дали отрицательный результат.

"Есть результаты тестов на коронавирус образцов из Черновицкой области. Все 4. Все отрицательные", – написал он на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Ляшко добавил, что исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

Вместе с тем, замминистра напомнил, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы подтвержденном факте заражения коронавирусом в Украине.

"Некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности", – написала министр на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

По словам Скалецкой, состоянием на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.

"Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", – подчеркнула министр здравоохранения.