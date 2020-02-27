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22:30 27.02.2020

Скалецкая опровергла слухи о якобы подтверждении факта заражения коронавирусом в Украине

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Скалецкая опровергла слухи о якобы подтверждении факта заражения коронавирусом в Украине

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы подтвержденном факте заражения коронавирусом в Украине.

"Некоторые телеграмм каналы сегодня во второй половине дня начали распространять "информацию" о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине. Это не соответствует действительности", – написала министр на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

По словам Скалецкой, состоянием на 18:00 в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом.

"Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем 900 образцов. В случае необходимости получим еще больше", – подчеркнула министр здравоохранения.

Теги: #фейк #коронавирус #минздрав
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Интерфакс-Украина
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