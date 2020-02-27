Facebook из-за коронавируса отменила крупную конференцию для разработчиков

Ежегодная конференция F8, организуемая компанией Facebook для разработчиков программного обеспечения, отменена из-за ситуации вокруг распространения коронавируса в мире, сообщили организаторы мероприятия.

"Принимая во внимание обеспокоенность из-за Covid-19, мы приняли непростое для нас решение отменить F8 2020", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что организаторы "ставят на первое место здоровье и безопасность наших разработчиков-партнеров, сотрудников и всех, кто помогает реализовать F8".

Планировалось, что конференция пройдет 5-6 мая в Сан-Хосе в Калифорнии. В прошлом году на нее приехали более 5 тыс. разработчиков, создателей и предпринимателей из разных стран мира.

Ежегодная конференция F8 считается одним из крупнейших мероприятий, организуемых Facebook.

Ранее компания также отменила саммит, посвященный теме маркетинга, который должен был состояться в Сан-Франциско в мае.

Новый коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.