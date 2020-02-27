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20:13 27.02.2020

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева за решения во времена "Майдана"

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Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи Днепровского райсуда Киева за решения во времена "Майдана"

Прокуроры Офиса генерального прокурора 27 февраля направили в Днепровский районный суд г.Киева обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению одного из бывших судей Днепровского районного суда столицы в незаконном препятствовании в феврале 2014г организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций по предварительному сговору группой лиц, и в постановлении судьей заведомо неправосудных решений.

"По версии следствия, указанное лицо, находясь в должности судьи Днепровского районного суда г.Киев, 19 февраля 2014г рассмотрела в судебном заседании и удовлетворила необоснованные ходатайства об избрании 2 подозреваемым исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, а 1 человеку судьей избрана мера пресечения в виде личного обязательства", - сообщается на сайте Офис генпрокурора в четверг.

В дальнейшем, по результатам досудебного расследования уголовного производства в отношении указанных незаконно задержанных лиц, уголовное производство было закрыто за отсутствием в их действиях состава уголовного преступления. Таким образом, отмечают в ведомстве, были нарушены конституционные права граждан на свободу и личную неприкосновенность, гарантированные ст. 29 Конституции Украины.

Досудебное расследование проводилось следователями Государственного бюро расследований.

Теги: #киев #обвинение #судья
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