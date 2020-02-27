ГБР будет сотрудничать с правоохранительными органами Израиля

Руководство Государственное бюро расследований (ГБР) и посол Израиля в Украине Джоэль Лион в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества и обмена опытом.

Как сообщает пресс-служба ГБР в четверг, на встрече присутствовал также заместитель посла Иоав Быстрицкий и полицейский атташе, представитель Министерства общественной безопасности и полиции Израиля в странах СНГ и Балтии Игорь Шмойш.

Так, стороны обсудили пути сотрудничества и обмена опытом между Государственным бюро расследований и правоохранительными органами Израиля.

"Государственное бюро расследований только стало правоохранительным органом, поэтому нам очень пригодится опыт израильских коллег. В частности, по эффективному расследованию военных преступлений, возвращению активов из-за рубежа и информационных технологий", - сказала врио директора ГБР Ирина Венедиктова.

Также ГБР и представители Израиля договорились о будущих контактах в сфере повышения квалификации кадров, проведении тренингов для следователей и оперативных сотрудникоа Бюро.