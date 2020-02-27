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19:45 27.02.2020

Азербайджан создает на границе с Ираном мобильные госпитали для проверки на коронавирус

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Азербайджан создает на границе с Ираном мобильные госпитали для проверки на коронавирус

Азербайджан на границе с Ираном создаст специальные мобильные выездные госпитали в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса Covid-19, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в оперативном штабе при кабинете министров.

"На погранично-пропускных пунктах Азербайджана с Ираном для первичного обследования лиц, въезжающих на территорию Азербайджана, создаются мобильные выездные госпитали из палаток МЧС", - сообщили в штабе.

В случае успешного прохождения первичного обследования и невыявления каких-либо признаков болезни, въезжающие в Азербайджан смогут продолжить свой путь без каких-либо препятствий.

"При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в больницы под наблюдением врачей", - подчеркнули в штабе.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Азербайджана создал оперативный штаб по предотвращению угроз, связанных с распространением коронавируса. При этом кабмин уточняет, что случаев заражения новым коронавирусом в Азербайджане не зафиксировано.

Теги: #коронавирус #азербайджан
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