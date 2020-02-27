Макрон отмечает важность координации стран Европы в борьбе с коронавирусом

Европейские страны должны демонстрировать населению, что они тесно сотрудничают для эффективной борьбы с новым типом коронавируса COVID-19, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Италию.

"Важно показать, что каждая страна предпринимает меры, тесно координируясь при этом на европейском уровне", - приводят европейские СМИ слова Макрона.

Он добавил, что страны Европы действуют в соответствии с рекомендациями ученых и врачей.

В европейских странах растет число случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, власти активизируют меры по борьбе с распространением заболевания. Наиболее сложная ситуация сложилась в Италии, где к настоящему времени число инфицированных превысило 500 человек. При этом 14 из заболевших скончались, 42 поправились.

Ранее на этой неделе первые случаи заражения были зафиксированы в Греции, на материковой части Испании, в Хорватии, Австрии и в других странах Европы.

Коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.