СБУ в Житомирской области выявила незаконную добычу 500 тыс. куб.м. гранита, нанесшую ущерб окружающей среде на более 1,3 млрд грн

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области добычу более 500 тыс. куб.м. гранита, сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, сделку в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця". Чиновники, на которых возложен контроль за выполнением установленных правил использования недр, организовали незаконную добычу гранита на территории карьера общества", - сказано в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы задокументировали, что участники махинации добывали полезные ископаемые общегосударственного значения на территории площадью 60 гектаров, гранит реализовывали частным структурам.

"Установлено, что своими действиями они нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 млрд грн. Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств. Такие действия могли привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на предприятии, создавали угрозу жизни и здоровью людей и могли нанести большой урон окружающей среде", - добавили в ведомстве.

Во время досудебного расследования собрано доказательные материалы и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.240 Уголовного кодекса Украины, бывшему руководителю производственного подразделения филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця".